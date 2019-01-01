В Румынии, в горах Вылча произошло землетрясение.

Сила толчков достигла 4.6 баллов по шкале Рихтера, передает УНН со ссылкой на unimedia.

В горах Вылча, что расположены в румынском районе Вранча, 9 января, на глубине 156 метров произошло землетрясение.

Толчки достигали 4,6 баллов по шкале Рихтера и ощущалось возле вблизи следующих городов: Нехойу (41 км), Одобешть (51 км), Бузэу (51 км), Рымнику-Сарат (52 км) и Ковасна (56 км).

Как пишет Unimedia, землетрясение почувствовали и жители соседней Республики Молдова.