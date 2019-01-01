В горах Румынии произошло землетрясение
|12:34 10.01.2019
|0 комментариев
|Румыния
В Румынии, в горах Вылча произошло землетрясение.
Сила толчков достигла 4.6 баллов по шкале Рихтера, передает УНН со ссылкой на unimedia.
В горах Вылча, что расположены в румынском районе Вранча, 9 января, на глубине 156 метров произошло землетрясение.
Толчки достигали 4,6 баллов по шкале Рихтера и ощущалось возле вблизи следующих городов: Нехойу (41 км), Одобешть (51 км), Бузэу (51 км), Рымнику-Сарат (52 км) и Ковасна (56 км).
Как пишет Unimedia, землетрясение почувствовали и жители соседней Республики Молдова.
Ещё на эту тему:
15:58 13.12.2018
У Греції стався землетрус
У Греції стався землетрус
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение
12:34 26.10.2018
В Греции землетрясение повредило порт, некоторые районы без света. Дополнено / Фото
В Греции землетрясение повредило порт, некоторые районы без света. Дополнено / Фото
09:36 26.10.2018
В Греции произошло землетрясение. Магнитуда достигла 7 баллов, но затем ее понизили до 6
В Греции произошло землетрясение. Магнитуда достигла 7 баллов, но затем ее понизили до 6
07:54 16.10.2018
В Азовському морі 15 жовтня сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 4,7 бала / Карта
В Азовському морі 15 жовтня сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 4,7 бала / Карта
14:10 12.09.2018
У берегов Анталии произошло землетрясение
У берегов Анталии произошло землетрясение
16:44 11.09.2018
У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение
У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение
15:33 31.08.2018
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
10:37 30.08.2018
В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки
В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки
13:10 25.06.2018
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4