Парламентарі країн-членів НАТО та їх українські колеги обговорять у Брюсселі питання безпеки та партнерства через російську агресію у Чорному морі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Парламентської асамблеї НАТО.

"Оскільки Росія наполегливо відмовляється звільнити три українських кораблі, які вона захопила в Керченській протоці, а Україна готується до президентських виборів, назначених на 31 березня, 28 членів парламенту з 12 країн-членів НАТО і з України зберуться у штаб-квартирі НАТО для розгляду політичних питань і подій в області безпеки України і ключові елементи партнерства між НАТО і Україною", - повідомила прес-служба організації.

В обговоренні візьме участь новий президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун.