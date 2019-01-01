Міжпарламентська рада Україна-НАТО обговорить керченський інцидент
|12:21 10.01.2019
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|Крым
Парламентарі країн-членів НАТО та їх українські колеги обговорять у Брюсселі питання безпеки та партнерства через російську агресію у Чорному морі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Парламентської асамблеї НАТО.
"Оскільки Росія наполегливо відмовляється звільнити три українських кораблі, які вона захопила в Керченській протоці, а Україна готується до президентських виборів, назначених на 31 березня, 28 членів парламенту з 12 країн-членів НАТО і з України зберуться у штаб-квартирі НАТО для розгляду політичних питань і подій в області безпеки України і ключові елементи партнерства між НАТО і Україною", - повідомила прес-служба організації.
В обговоренні візьме участь новий президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун.
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