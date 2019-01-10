Минюст России предписал исключить из коллегии крымского адвоката Эмиля Курбединова

09:51 10.01.2019 0 комментариев Крым

Минюст России потребовал от «Крымской центральной коллегии адвокатов» исключить из числа учредителей и членов адвоката Эмиля Курбединова.

Ведомство ссылается на решения Железнодорожного (26 января 2017 года) и Киевского (7 декабря 2018 года) районных "судов" Симферополя, где рассматривались административные производства против Курбединова, пишет Новая Газета.

Адвоката дважды обвиняли по статье 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) за перепосты в ВКонтакте и Facebook 2013 года. Посты были идентичные, чтобы привлечь Курбединова к ответственности дважды, в ноябре 2018 года появилось письмо-донос некоего Muallem Sahim, отправленное на электронную приемную крымской прокуратуры якобы из Дамаска. Эксперты лаборатории университета Торонто Citizen Lab, проанализировавшие выходные данные письма, утверждают, что оно было написано в оккупированном Крыму.

«В соответствии с пп. 4 п. 1.2 ст. 15 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ „О некоммерческих организациях“… не может быть учредителем (членом) некоммерческой организации лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности. Следовательно, Курбединов Эмиль Махсудович не может входить в состав учредителей (членов) Организации», — говорится в письме Управления Минюста в оккупированном Крыму.

Минюст РФ вынес «Крымской центральной коллегии адвокатов» предупреждение и обязал до 1 марта 2019 года «устранить нарушение действующего законодательства», то есть исключить Курбединова из числа учредителей и членов.

Адвокат заявил, что добровольно покидать коллегию он не станет, будет обжаловать предписание минюста, что означает, что его будут пытаться исключить судебным решением. Вступить в другую коллегию или создать собственное адвокатское образование он не сможет, через три месяца после исключения Курбединову грозит лишение статуса. Если он не будет исключен, это может быть использовано для ликвидации всей коллегии.

«Антиэкстремистское законодательство, как мы не раз уже наблюдали, — лишь инструмент для преследований, в данном случае независимых адвокатов. Коллеги не подозревают, какая бомба замедленного действия подложена сейчас под все наше адвокатское сообщество. Список „экстремистских“ организаций обширен и постоянно увеличивается. Достаточно „обнаружить“ один пост в социальных сетях и все, ты изгой и лишен прав. И не нужно никаких квалификационных комиссий и долгих тяжб, достаточно одного административного производства и предписания Минюста», — прокомментировал письмо ведомства Курбединов.

Курбединов участвует в ряде дел крымских татар, преследование которых правозащитный центр «Мемориал» называет политическим. В январе 2017 года адвокат получил правозащитную премию организации Front Line Defenders.

«Нелепые попытки назвать его позицию экстремистской резко контрастируют с реальностью его профессионализма, честности и мужества», — заявил после второго административного дела против Курбединова директор организации Эндрю Андерсон.

По словам главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, крымское управление Минюста «бьет все рекорды по творческому толкованию законодательства». 

«По закону об НКО, действительно, членом организации не может быть лицо, в отношении которого есть решение суда, устанавливающего признаки экстремистской деятельности. Но во всех редких случаях, когда Минюст ранее предъявлял претензии, речь шла об осужденных по уголовным делам. Административные дела основаниям для таких претензий никогда не становились. Не говоря уж о претензиях к адвокатам. Адвокатские образования – это отдельные специфические организации, многие требования к НКО к ним вообще неприменимы», – сказал он. 

Он уточнил, что требование исключить адвоката Курбединова из членов коллегии на этом основании фактически означает лишение его права заниматься профессиональной деятельностью

 



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