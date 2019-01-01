Морякам севшего на мель сухогруза Surov несколько месяцев не платили зарплату
|11:35 10.01.2019
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|Россия
Южная транспортная прокуратура начала проверку в связи с заявлением моряков судна Surov о том, что судовладелец не выплачивает им зарплату.
Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.
"По поступившему обращению члена экипажа сухогруза Surov Новороссийской транспортной прокуратурой организована проверка", - говорится в ответе ведомства на запрос о том, поступали ли в прокуратуру обращения о невыплате зарплат морякам.
Инспектор Международной федерации транспортных рабочих в Новороссийске Ольга Ананьина рассказала, что моряки не получают зарплату уже несколько месяцев. "Там [на Surov] невыплата зарплаты с октября месяца [2018 года], у части команды - с сентября, документы вроде подписали, но деньги в реальности еще не выдали. По поводу зарплаты они обращались ко мне еще до происшествия - где-то неделю назад", - рассказала она.
По ее данным, большая часть моряков сухогруза Surov "россияне" - жители Крыма и других регионов, капитан и старший помощник - граждане Азербайджана. При этом судно ходит под флагом Монголии, это осложняет работу профсоюза. Судовладелец - компания из Турции (ранее сообщалось, что это Vikaro Overseas Co).
Напомним, в конце декабря сухогруз Surov компании Vikaro Overseas Co сел на мель около Таманского полуострова. Машинное отделение судна было наполовину затоплено из-за пробоины, разлива нефтепродуктов не произошло, команду спасатели доставили на берег.
Судно остается на мели.
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