Южная транспортная прокуратура начала проверку в связи с заявлением моряков судна Surov о том, что судовладелец не выплачивает им зарплату.

Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"По поступившему обращению члена экипажа сухогруза Surov Новороссийской транспортной прокуратурой организована проверка", - говорится в ответе ведомства на запрос о том, поступали ли в прокуратуру обращения о невыплате зарплат морякам.

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих в Новороссийске Ольга Ананьина рассказала, что моряки не получают зарплату уже несколько месяцев. "Там [на Surov] невыплата зарплаты с октября месяца [2018 года], у части команды - с сентября, документы вроде подписали, но деньги в реальности еще не выдали. По поводу зарплаты они обращались ко мне еще до происшествия - где-то неделю назад", - рассказала она.

По ее данным, большая часть моряков сухогруза Surov "россияне" - жители Крыма и других регионов, капитан и старший помощник - граждане Азербайджана. При этом судно ходит под флагом Монголии, это осложняет работу профсоюза. Судовладелец - компания из Турции (ранее сообщалось, что это Vikaro Overseas Co).

Напомним, в конце декабря сухогруз Surov компании Vikaro Overseas Co сел на мель около Таманского полуострова. Машинное отделение судна было наполовину затоплено из-за пробоины, разлива нефтепродуктов не произошло, команду спасатели доставили на берег.

Судно остается на мели.