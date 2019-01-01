Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", полгода находившийся в дальнем плавании, в четверг, 10 января, зашел в оккупированный Севастополь.

Корабль вошел в Севастопольскую бухту передает корреспондент ТАСС.

Планируется, что в оккупированном Севастополе корабль пробудет около месяца, в течение которого он будет находиться под оперативным управлением Черноморского флота РФ.

На этот период экипаж уходит в отпуск, а БПК пройдет техническое обслуживание. Также на нем будут пополнены запасы.