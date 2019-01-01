БПК "Североморск" "ошвартовался у Минной стенки" в оккупированном Севастополе.
|09:11 10.01.2019
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|Крым
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", полгода находившийся в дальнем плавании, в четверг, 10 января, зашел в оккупированный Севастополь.
Корабль вошел в Севастопольскую бухту передает корреспондент ТАСС.
Планируется, что в оккупированном Севастополе корабль пробудет около месяца, в течение которого он будет находиться под оперативным управлением Черноморского флота РФ.
На этот период экипаж уходит в отпуск, а БПК пройдет техническое обслуживание. Также на нем будут пополнены запасы.
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