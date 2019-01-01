МЗС запрошує міжнародних партнерів на "суди" над військовополоненими моряками
|11:11 10.01.2019
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|Крым
Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб забезпечити присутність іноземних партнерів у московських "судах" над українськими військовополоненими моряками щодо продовження їм запобіжного заходу.
Про це заявив на брифінгу в середу, 9 січня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляє кореспондент Укрінформу.
"17-18 січня Росія буде намагатися проводити засідання своїх нелегітимних судів (над військовополоненими моряками. - Ред.) Ми зараз працюємо над тим, щоб нашим хлопцям була надана вся можлива підтримка і щоб представники наших друзів і партнерів були також присутні на цих "судах", - сказав Клімкін.
Він запевнив, що Україна наразі активізувала "абсолютно всіх наших друзів і партнерів, а також усіх, хто в принципі може допомогти" у питанні звільнення захоплених моряків.
"Я вже казав, що Росія буде намагатися використовувати і політв'язнів, і заручників як певний товар, щоб впливати на наш виборчий процес... Тому нам потрібна дійсно скоординована позиція всіх наших партнерів, над якою ми постійно працюємо. Будь-яка розмова з нашими партнерами починається саме з військовополонених і політичних в'язнів", - акцентував Клімкін.
Він також поінформував, що сьогодні відбулась чергова координаційна нарада в Уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, де було визначено спільну тактику дій на найближчі дні, а завтра в Одесі відбудеться зустріч з родичами військовополонених моряків.
Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, а також 24 моряків.
Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх моряків, після чого їх перевезли до Москви.
Зараз 21 український військовий перебуває в московському СІЗО "Лефортово", ще троє поранених - в ізоляторі "Матросская тишина".
Координатор команди адвокатів Микола Полозов повідомив, що всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
7 січня Україна подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії щодо порушення прав затриманих українських моряків.
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