Военно-морской флот (ВМФ) РФ планирует закупить шесть прозрачных батискафов для выполнения специальных подводных операций.

Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Глубоководный обитаемый аппарат, по словам источника, будет создан КБ "Малахит" к 2022 году по заказу "Газпрома" и предназначен в базовом варианте для инспекции и устранения неисправностей донных трубопроводов. "Однако интерес к аппарату проявило Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ, которое рассматривает эти батискафы в качестве средства для проведения специальных подводных операций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагается, что "аппарат при его передаче ВМФ будет выполнять задачи на трех флотах - Северном, Тихоокеанском и Черноморском".

"Каждый из этих флотов получит не менее двух аппаратов", - уточнил собеседник.

Источник сообщил, что работы по аппарату должны начаться в этом году. Батискаф, оснащенный различными манипуляторами, сможет выполнять работы на глубине до 2,5 км, его экипаж составит три человека. "Аппарат будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана, двигатель будет электрический, обеспечивающий непрерывную работу в течение минимум суток. Носителем аппарата может быть практически любое гражданское и военное судно", - уточнил собеседник.

Стоимость разработки батискафа составит более 1 млрд рублей.