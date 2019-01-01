НАК «Нафтогаз України» назвав умови перегляду транзитного позову до «Газпрому»
|11:59 10.01.2019
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|Украина
НАК «Нафтогаз України» готовий переглянути або відмовитися від другого транзитного позову до російського «Газпрому» на суму понад 12 млрд доларів за умови укладання нового довгострокового контракту на транзит.
Про це у ефірі «5 каналу» сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, передає Главком.
«Нафтогаз» подав новий позов проти «Газпрому» на 12 млрд дол. США. Головна підстава цього суду - втрата вартості української ГТС через те, що Газпром побудує обхідні потоки і не виконає свої довгострокові зобов'язання перед «Нафтогазом» як власником контракту. Це козирна карта у перемовинах з «Газпромом». Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте і не хочете транспортувати, то компенсуйте. Якщо хочете транспортувати і готові підписати довгостроковий контракт за європейськими правилами, з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, ми готові від позову відмовитися, або переглянути його, або змінити його», - розповів Коболєв.
За його словами, цей меседж також був переданий Європейській комісії - і там його сприйняли.
«Мета проста. Зберегти транзит територією України. Втратити і гроші, і транзит неприйнятно», - підкреслив Коболєв.
Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» заявляв, що «Газпром» затягує переговори щодо транзиту через Україну.
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