НАК «Нафтогаз України» готовий переглянути або відмовитися від другого транзитного позову до російського «Газпрому» на суму понад 12 млрд доларів за умови укладання нового довгострокового контракту на транзит.



Про це у ефірі «5 каналу» сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, передає Главком.



«Нафтогаз» подав новий позов проти «Газпрому» на 12 млрд дол. США. Головна підстава цього суду - втрата вартості української ГТС через те, що Газпром побудує обхідні потоки і не виконає свої довгострокові зобов'язання перед «Нафтогазом» як власником контракту. Це козирна карта у перемовинах з «Газпромом». Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте і не хочете транспортувати, то компенсуйте. Якщо хочете транспортувати і готові підписати довгостроковий контракт за європейськими правилами, з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, ми готові від позову відмовитися, або переглянути його, або змінити його», - розповів Коболєв.



За його словами, цей меседж також був переданий Європейській комісії - і там його сприйняли.



«Мета проста. Зберегти транзит територією України. Втратити і гроші, і транзит неприйнятно», - підкреслив Коболєв.



Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» заявляв, що «Газпром» затягує переговори щодо транзиту через Україну.