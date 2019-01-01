Вчера, 9 января, дочери задержанного в декабре на границе аннексированного Крыма крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Элеоноре Бекировой сообщили о его скорой кончине.

Об этом написала в "Фейсбуке" российская правозащитница Зоя Светова, передают Собітия Кріма.

По информации Световой, в одной камере с Бекировым находится заключенный Руслан Трубач, который и попросил своего адвоката передать дочери, что ее отец находится при смерти.

"Сегодня дочери задержанного в декабре по абсурдному обвинению крымского татарина Эдема Бекирова (57 лет, инвалид, ампутированная нога, только перенес операцию на сердце и готовился к следующей) передали слова от его сокамерника. Сама Элеонора не имела новостей об отце с 28 декабря, тогда его в последний раз видел адвокат. Послание было коротким: "Этот человек скоро умрет", – написала Светова.

"Мы обратились во все международные инстанции. Но времени ждать нет. Прошу помощи у российских коллег, чтоб ФСИН России отдали распоряжение в Крым об оказании медицинской помощи крымскому татарину Эдему Бекирову", – добавила правозащитница.

Ранее в крымском управлении ФСБ сообщили о задержании на границе Крыма "участника крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана", якобы причастного к энергоблокаде Крыма и организовавшего тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию, которые предназначались "для использования при совершении противоправных действий на территории полуострова". Задержанному предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.