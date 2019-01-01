Український політв’язень Станіслав Клих підозрює, що хворий на рак шкіри. Також він поскаржився на сильний біль у нирках та серці. Попри такий стан здоров’я політв’язня повернули з лікарні Челябінська до в’язниці у Верхьноуральську.

Про це в коментарі Громадському повідомила мати українця Тамара Клих, яка розмовляла з ним телефоном 9 січня.

«Він засмучений, що в лікарні Челябінська його протримали всього 5 днів. Він писав заяву, аби його обстежили, адже болить і серце, і нирки. Але в нього взяли аналіз сечі та крові, і на четвертий день вже відправили назад до в’язниці. Жодного діагнозу не поставили», — сказала Тамара Клих.

Станіслав також скаржиться на проблеми з ногами — вони покрилися плямами, а на п'ятці є тріщини. Політв’язень підозрює, що в нього рак шкіри.

Листи Клих також не отримує, хоча родина пише йому двічі на місяць. Для того, аби поговорити, мати замовляє у в’язниці дзвінок. Цього разу їм дозволили проговорити 15 хвилин. Відвідати сина Тамара Клих може раз на півроку, але каже, що їздити до Челябінська важко.

«Стас каже, що йдуть чутки про його переведення на Сахалін. Він і згоден, аби його перевели чи туди, або туди, де Сенцов (політв'язень Сенцов перебуває у колонії в Лабитнангах на півночі РФ -ред). Адже говорить, що в цій в’язниці він вже задихається», — додала Тамара Клих.

Родина хоче, аби його перевели до в’язниці в РФ в ту область, що ближча до України, аби простіше можна було його відвідувати. Про це повинен клопотати адвокат. Тамара Клих сказала, що захисник спілкується лише зі Станіславом, а матері політв'язня він не телефонує.

Раніше політв'язень Клих написав листа активістам: підозрював, що хворий на рак, хотів розпочати голодування. Також Клих заявляв, що, можливо, у нього є гангрена.

26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

Повну історію Карпюка та Клиха читайте у великій публікації Громадського «Кавказькі полонені: два роки до вироку Карпюку і Клиху».

У січні 2017 року Клиха етапували з Грозного у Чечні до Челябінська.

У липні 2018-го повідомлялось, що Клиха перевели до психлікарні. Росія стверджувала, що політв’язня «перевели за власним бажанням». Згодом українця повернули з психлікарні до колонії.

У Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території Росії. 58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік та 24 військовополонених моряків.