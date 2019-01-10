Фігуранта "справи українських диверсантів" Євгена Панова етапують в одну з колоній російського Омська.

Про це 9 січня "Крим.Реалії" повідомила мати Панова Віра Котелянець, передає Українська Правда.

"Після того, як його вивезли з Криму, а це вже більш ніж місяць - у нас із ним немає ніякого зв'язку, і ми навіть не знаємо точно, де він. Але кілька тижнів тому нам вдалося дізнатися, що Женю, швидше за все, етапують в одну з колоній в Омську.

Ми також точно знаємо, що станом на сьогоднішній день він уже проїхав Оренбург, Челябінськ і Тюмень. Я зв'язалася з російськими правозахисниками і українським консулом у Новосибірську, вони пообіцяли, що за можливості відслідковуватимуть його переміщення і прибуття вже безпосередньо в колонію", - розповіла мати політв'язня.

"В Омську кілька колоній, до якої саме він потрапить я поки що сказати не можу", - додала вона.

Перед цим брат Панова Ігор Котелянець повідомив, що кінцевим пунктом етапу українця може стати колонія в Омську.

Нагадаємо:

6 грудня 2018 року громадянина України Євгена Панова, засудженого до восьми років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів", етапували з окупованого Криму до Росії (в Краснодар).

5 грудня родичі засудженого Панова повідомили, що його етапували до СІЗО Сімферополя.

25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби стверджують, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.