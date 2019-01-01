Входження у Чорне море бойового корабля РФ має непокоїти усі чорноморські країни

08:01 10.01.2019 0 комментариев

Входження у Чорне море бойового корабля Північного флоту РФ має викликати стурбованість всіх чорноморських країн та стимулювати Україну до створення спільного військово-морського угрупування.

Про це в коментарі Укрінформу заявив директор інформаційно-консалтингової компанії “Defense Express” Сергій Згурець.

“Неадекватність дій Росії повинна викликати стурбованість у всіх чорноморських країн. Україна може використовувати це як політичний момент у своїх заявах і спробувати стимулювати співпрацю з чорноморськими країнами щодо створення певних військових угрупувань, як свого часу намагались сформувати Чорноморську ескадру за участю кораблів Румунії, Болгарії, України для того, щоб мати спільне військово-морське угрупування. Ця ідея не була свого часу підтримана, але можна знову спробувати це реанімувати, або шукати інші варіанти більш тісної взаємодії України з чорноморськими країнами у військово-технічній або військовій царині”, - заявив Згурець.

За його словами, з точки зору правового поля перебування кораблів, які не приписані до чорноморських портів, регулюється конвенцією Монтре, яка дозволяє їх перебування до 21 доби. Водночас це більше стосується американських чи інших кораблів нечорноморських країн, які планують здійснити захід в Чорне море. Росія ж користується тим, що вона є державою, яка має вихід до акваторії Чорного моря, зазначив Згурець.

“Фактично апелювати до існуючих договірних обмежень важко, але українська сторона може апелювати до загальної ситуації, пов'язаної з тим, що здійснюється подальша мілітаризація цього регіону, що загрожує інтересам усіх країн. А зважаючи на неадекватні дії Чорноморського флоту, ВМС РФ в акваторії Азовського моря, немає жодної впевненості, що накопичена військова сила російською стороною не буде використовуватись для дій в акваторії безпосередньо Чорного моря”, - наголосив експерт.

Згурець нагадав, що після анексії Криму Росія здійснила суттєву мілітаризацію півострова, “нашпигувавши його різними комплексами озброєнь, починаючи від протиповітряної оборони та ударних комплексів до розташування на кораблях і підводних човнах Чорноморського флоту додаткової кількості крилатих ракет, які мають достатньо великий радіус дії”. Цей потенціал є значний і його не може ігнорувати Україна і країни НАТО, вважає експерт.

Як повідомлялося, раніше моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews поінформувала, що вранці 9 січня в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ — ракетний протичовновий есмінець "Сєвєроморськ".

За словами голови спостережної ради “Майдану закордонних справ” Андрія Клименка, “вперше за часи окупації Криму до Чорного моря зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, ніж Чорноморський (десантні кораблі інших флотів постійно використовуються для перевезень з Криму та Новоросійська до Сирії), а корабель, що його відносять до основної ударної сили ВМФ РФ в дальній морській зоні”.



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