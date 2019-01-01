Адвокати обвинувачених у "справі Веджіє Кашки" Казіма Аметова, Асана Чапуха і Бекіра Дегерменджі заявили про погіршення стану здоров'я своїх підзахисних.

Про це повідомляє 9 січня "Гордон".



"Сьогодні ми заявили про те, що нашим підзахисним, їхньому життю та здоров'ю загрожує небезпека. Я хочу сказати, що це тримання в ізоляторі – повільні тортури, повільне вбивство", – заявив адвокат Казіма Аметова Еміль Курбедінов.



Він підкреслив, що Аметов перебуває в критичному стані.



"Із кожним судовим засіданням йому все гірше і гірше. Він каже, що постійно задихається, у нього червоні очі, він ледве дихав, коли я його сьогодні побачив, його камера вся у цвілі. Він розповів мені, що йому роблять якісь уколи, але вони зовсім не допомагають", – додав Курбедінов.



Про погіршення стану свого підзахисного Бекіра Дегерменджі заявив адвокат Едем Семедляєв.



"У цій справі вже є один померлий – Веджіє Кашка. Усі інші стоять на краю, у тому числі і Дегерменджі. У нього алергія на холод, це сильно погіршує його стан здоров'я, на сьогоднішньому засіданні він навіть не міг говорити і відповідати на запитання судді. Із нашого боку ми робитимемо все, що від нас залежить, – подаватимемо скарги, заяви, клопотання у відповідні органи", – заявив Семедляєв.



Адвокат Асана Чапуха Айдер Азаматов закликав російську владу Криму адекватно відреагувати на ситуацію.



"На прикладі мого підзахисного ми можемо побачити, що чим довше вони перебувають у СІЗО, тим ближче точка неповернення, після якої допомогти їм буде вже неможливо. Асан Чапух раніше взагалі не приймав ліки, тепер приймає у великому обсязі. З одного боку, вони його лікують, з іншого – калічать. Закликаю владу Криму реагувати на цю ситуацію, вживати адекватні заходи", – зазначив Азаматов.



23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі активістів Бекіра Дегерменджі, Казіма Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. Їх обвинуватили у вимаганні.



Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва розповідала, що громадянин Туреччини позичив $7 тис. у родичів ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки і відмовився їх повертати.



"Історія неприємна: турок втерся в довіру до сім'ї Веджіє, позичив гроші і відмовлявся повертати. Активісти вирішили втрутитися в ситуацію з поваги до ветерана національного руху", – зазначила Мусаєва.



Під час затримання активістів Кашці стало погано, 82-річна жінка померла.



Усі затримані, крім Чапуха, перебувають під вартою. Його 10 жовтня 2018 року відпустили під домашній арешт у зв'язку з критичним станом здоров'я. 8 січня 2019 року його госпіталізували.



Після анексії Криму, за даними правозахисників, ситуація з правами людини на півострові значно погіршилася.



Під різними приводами, включно з боротьбою з екстремізмом, влада переслідує людей, які наважуються відкрито критикувати дії Росії на півострові, особливо кримських татар, заявляли правозахисники з Human Rights Watch. У квітні 2016 року міністерство юстиції РФ занесло Меджліс кримськотатарського народу до переліку заборонених організацій.

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