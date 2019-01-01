Російський ракетний есмінець «Сєвєроморськ», який входить до складу Північного флоту РФ, увійшов у Чорне море та прямує в порт окупованого Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВМС ЗСУ.

«Стосовно цього судна «Сєвєроморськ» проекту 1155, то воно направляється в порт Севастополя», - заявили в прес-службі.

У ВМС ЗСУ відзначили, що таким чином РФ посилює своє військове угрупування у територіальних водах в районі тимчасово окупованого Криму.

У відомстві відзначили, що не мають інформації, з якою метою РФ передислоковує ракетний есмінець.

«Ми не знаємо їхніх намірів», - сказав співрозмовник агентства.



