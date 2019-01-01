Бывший гендиректор водоканала Сочи возглавил "министерство" ЖКХ оккупированного Крыма
|20:11 09.01.2019
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|Крым
"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов назначил "министром" жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Черняева.
Об этом он сообщил на своей странице странице в Facebook, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что 3 декабря Аксенов принял отставку министра ЖКХ оккупированного Крыма Виталия Глотова, который покинул должность по собственному желанию. Он возглавлял министерство с мая 2018 года.
Аксенов написал, что новым "министром" ЖКХ оккупированного Крыма назначен Дмитрий Черняев.
"Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Уверен, что он сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри "министерства" никаких резких кадровых перестановок не будет", - написал Аксенов.
Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в оккупационном правительстве Крыма, Черняев ранее возглавлял предприятие "Сочиводоканал". На сайте "Сочиводоканала" Дмитрий Черняев значится генеральным директором.
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