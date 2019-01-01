"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов назначил "министром" жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Черняева.

Об этом он сообщил на своей странице странице в Facebook, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 3 декабря Аксенов принял отставку министра ЖКХ оккупированного Крыма Виталия Глотова, который покинул должность по собственному желанию. Он возглавлял министерство с мая 2018 года.

Аксенов написал, что новым "министром" ЖКХ оккупированного Крыма назначен Дмитрий Черняев.

"Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Уверен, что он сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри "министерства" никаких резких кадровых перестановок не будет", - написал Аксенов.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в оккупационном правительстве Крыма, Черняев ранее возглавлял предприятие "Сочиводоканал". На сайте "Сочиводоканала" Дмитрий Черняев значится генеральным директором.