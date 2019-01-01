Аэрофлот планирует увеличить стоимость билетов на некоторых направлениях

19:53 09.01.2019 0 комментариев Россия

Авиакомпания "Аэрофлот" может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях на уровень инфляции 2018 года.

О такой возможности ТАСС сообщил источник в группе "Аэрофлот".

"Тарифы с 1 января 2019 не повышались, однако возможно повышение тарифов на уровень инфляции прошлого года. Реализация данного повышения будет производиться точечно в зависимости от складывающегося спроса (сейчас низкий сезон и любое повышение тарифов сразу сказывается на снижении спроса, таким образом, повышение будет реализовываться в период сезонного роста спроса)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в числе факторов, из-за которых возможно повышение тарифа, "конечно, стоимость авиаГСМ и валютный курс".

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием "Аэрофлота".

Согласно предварительной оценке Росстата, инфляция в России по итогам 2018 года составит 4,2%.

S7 пока не планирует повышать цены на билеты, рассказали ТАСС в авиакомпании. Там также отметили, что наибольшее влияние на стоимость перевозки оказывают топливо и валютный курс.

"Объективная оценка показывает, что для компенсации роста себестоимости тариф необходимо увеличивать. По-прежнему основными факторами, влияющими на рентабельность авиаперевозок, остаются стоимость топлива и валютные курсы. Он них будет зависеть ситуация на рынке", - сказали в пресс-службе S7.

В Utair в свою очередь сообщили, что с начала года не поднимали цены на перевозку пассажиров.



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