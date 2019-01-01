Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом
|19:29 09.01.2019
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|Крым
Літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США почав розвідувальний місію над Чорним морем.
Про це повідомляє платформа Liveuamap, передає УНН.
"Літак RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря, збирає інформацію про ситуацію в Криму і на російському узбережжі", - йдеться в повідомленні платформи.
Нагадаємо, в останній раз військовий літак США здійснював патрулювання над територією окупованого Криму в кінці грудня минулого року.
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