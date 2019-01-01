Літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США почав розвідувальний місію над Чорним морем.

Про це повідомляє платформа Liveuamap, передає УНН.

"Літак RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря, збирає інформацію про ситуацію в Криму і на російському узбережжі", - йдеться в повідомленні платформи.

Нагадаємо, в останній раз військовий літак США здійснював патрулювання над територією окупованого Криму в кінці грудня минулого року.