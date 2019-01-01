Міністерство зкордоних справ України та уповноважена ВР з прав людини визначили спільну тактику щодо українських моряків, захоплених РФ на Азові.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

"Буквально декілька хвилин тому була ще одна координаційна нарада у Людмили Денісової. Ми визначили спільну тактику на найближчі дні. Завтра відбудеться в Одесі зустріч з родичами наших військовополонених моряків", - сказав міністр.

За його словами, МЗС намагається надавати всю можливу допомогу, щоб полегшити перебування українських моряків в РФ - від грошей, в кількості, яку дозволяє передавати РФ, до продуктів та побутових речей.

"Ми підписали відповідні угоди з адвокатами, які будуть захищати наших хлопців. Сьогодні будуть підписані останні 6 угод. Ми як раз говоримо про це з Миколою Полозовим, який частково координує дії адвокатів - він теж в Києві. 17-18 Росія буде намагатися проводити засідання своїх нелегітимних судів. Ми працюємо зараз над тим, щоб нашим хлопцям була надана вся можлива підтримка, і щоб представники наших друзів і партнерів були також присутні на цих судах. Одночасно ми активізували абсолютно всіх з наших друзів і партнерів, а також всіх, хто в принципі може допомогти", - сказав голова МЗС.

"Я вже казав, що Росія буде намагатись використовувати, як завжди, і політв’язнів і заручників, як певний "товар", в тому, щоб впливати на наш виборчий процес. При чому це стосується будь-яких виборів, тому нам потрібна дійсно скоординована позиція всіх наших партнерів, над якою ми постійно працюємо", - додав він.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, під час міжвідомчої наради обговорювалося питання можливої поїздки у Москву на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для захоплених Росією українських моряків.