Активист Асанов обратился в украинскую прокуратуру из-за нападения в оккупированном Крыму

18:44 09.01.2019 0 комментариев Крым

Крымскотатарский активист Риза Асанов, которого избили на территории аннексированного Крымского полуострова, подал в украинскую прокуратуру Крыма заявление о нападении.

Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на "Крым.Реалии".

Данную информацию подтвердил и прокурор Андрей Гонтарь, который принял заявление активиста.

"Прошу привлечь к уголовной ответственности двух неустановленных лиц, которые напали на меня и избили 2 января 2019 года в районе объездной дороги Белогорска АР Крым в 8:17. Подозреваю, что это были сотрудники ФСБ России", – отметил в заявлении активист.

По словам Асанова, он повторно прошел медосмотр в травмпункте Голосеевского района Киева и снял побои. Столичные медики подтвердили, что активист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и обнаружили "ушиб правого предплечья и повреждения ротарной (вращательной) манжеты плеча".

"Вставил плечевой сустав на место. Теперь правая рука заработала", – отметил активист.

По словам прокурора Андрея Гонтара, прокуратура АРК откроет уголовное производство по факту нападения на активиста.

"Заявление приняли, допросили как потерпевшего, дали памятку о правах и обязанностях пострадавшего. Будет открыто уголовное производство по факту избиения", – отметил Гонтарь.

На Ризу Асанова напали в аннексированном Крыму утром 2 января. Крымскотатарский активист получил ушибы и сотрясение мозга в результате нападении во время съемок трассы "Таврида" в районе окружной города Белогорска.

После нападения Асанов также обратился в полицию, но никто из сотрудников не выдал ему подтверждение того, что он оставил заявления.



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