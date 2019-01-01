Адвокат мешканки Ялти Єліни Мамедової подав клопотання про припинення кримінального переслідування і виключення зі списків терористів і екстремістів своєї підзахисної.

Про це повідомляє адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Мамедову звинувачують в розпалюванні ненависті і ворожнечі за репости декількох записів в соцмережі "ВКонтакте".

В ходатайстві адвокат просить зупинити кримінальне переслідування Мамедової Єліни Меметовни за ч. 1 ст. 282 КК РФ у зв'язку з відсутністю в її дії складу злочину. Направити в Росфінмоніторинг клопотання про виключення Мамедової Є.І. з переліку терористів і екстремістів. Копію постанови, винесеного за результатами розгляду даного клопотання просить вручити йому і його підзахисній.

Нагадаємо, в окупованому Криму кримського татарина Марлена Мустафаєва засудили на 12 діб адміністративного арешту за пост у соцмережі.