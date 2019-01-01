Виконуюча обов'язки голови румунського Управління по боротьбі з корупцією Анка Юрма відмовилася від своєї посади.

Про це йдеться у її заяві, оприлюдненій 8 січня, передає Європейська Правда.

Анка Юрма була призначена тимчасово виконуючою обов'язки глави антикорупційного управління у липні 2018 року після контроверсійного звільнення з цієї посади своєї попередниці Лаури Кодруци Ковеші.

У вівторок її піврічний мандат завершився, і Юрма заявила, що не має наміру залишатись на посаді. Очікувалось, що її мандат міг бути продовжений.

У своїй заяві Юрма пояснила, що робила все можливе, аби управління функціонувало добре, попри "нездорове середовище, у якому інституції довелося працювати".

Вона заявила, що останні події, включно з негативним висвітленням у ЗМІ, дали їй зрозуміти, що у неї більше "немає відповідних умов для продовження своєї роботи відповідно до свого бачення".

Як повідомлялося, колишня очільниця Національного агентства по боротьбі з корупцією в Румунії Лаура Кодруца Ковеші оскаржила рішення уряду про її звільнення в Європейському суді з прав людини.