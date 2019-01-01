У ЄС обговорюють санкції щодо російських портів і суден

17:39 09.01.2019 0 комментариев Крым

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в ЄС обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці, зокрема - проти російських портів і суден.

Про це він сказав під час відкриття виставки копій старовинних карт України, повідомляє Європейська Правда.

"Європейський Союз розглядає можливі заходи проти Росії. При чому розглядаються як заходи на рівні всього ЄС, так і національні заходи", - зазначив Клімкін.

Він додав, що "з національними заходами простіше, оскільки для цього не потрібно всієї формальної процедури погодження, яка в Європейському Союзі триває достатньо довго".

За словами Клімкіна, він передав європейській стороні позицію України, що "нам не потрібні символічні санкції".

"Нам не потрібно, щоб ми визначили якийсь короткий перелік тих, хто відповідно керував цією операцією, потім щоб ми їх поставили під санкції і сказали: ось це санкції, які застосовуються проти Росії. Нам потрібно, щоб санкції проти Росії були саме дієвими", - підкреслив глава МЗС.

"Там сьогодні обговорюються різні ідеї, в тому числі стосовно додаткових санкцій щодо російських портів, російських суден, є часткові санкції. Тобто процес ще обговорюється. Він не буде дуже швидким, але краще щоб він був справжнім, з справжніми санкціями", - наголосив міністр.

Також він зауважив, щоб санкції були дієвими, "вони мають бути погоджені з іншими друзями і партнерами України".

"Саме цим ми зараз і займаємося. Деякі з можливих заходів будуть включені в інші пакети. Ми це теж знаємо, але про все я не можу говорити заздалегідь перед тим, як наші партнери це оприлюднять", - додав Клімкін.



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