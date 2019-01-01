Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
|17:17 09.01.2019
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|Болгария
Болгарський уряд схвалив рішення про початок переговорів зі Сполученими Штатами про придбання восьми нових літаків-винищувачів F-16.
Про це заявив міністр оборони Красімір Каракачанов, повідомляє Болгарське національне телебачення, передає Європейська Правда.
Болгарія має намір замінити старі радянські винищувачі МіГ-29 та покращити відповідність стандартам НАТО. Рішення уряду ще має схвалити парламент.
Міністр зазначив, що при оцінці заявок враховувалося те, що США готові надати комплексний пакет - літаки з озброєнням та обладнанням, на відміну від двох інших пропозицій від шведів та італійців.
Угода на літаки F-16V Block 70 від американської компанії Lockheed Martin оцінюється у 1,8 млрд левів ($1,06 млрд). Це - найбільший військовий контракт Болгарії з часу падіння комуністичного правління близько 30 років тому.
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