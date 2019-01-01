По информации оккупационных властей Крыма, почти 70 тысяч туристов приехали в Крым на Новый год.

Об этом сообщили в пресс-службе т.н. "министр курортов и туризма" оккупированного Крыма Вадим Волченко, передают Новости Крыма.

Волченко заявил, что с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно, в оккупированном Крыму отдохнуло почти 70 тысяч туристов, "что на 42% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников 2017/2018 года".

Это предварительные оценки данных пассажиропотока, "муниципальных образований туристских территорий" Крыма о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга в период новогодних праздников, – рассказал министр.

Всего же по итогам новогодних каникул на полуострове ждут не менее 150 тысяч туристов.

Волченко отметил, что предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%.