Оккупанты заявляют, что Крым в новогодние праздники посетило на 42% больше туристов, чем в прошлом году

16:56 09.01.2019 0 комментариев Крым

По информации оккупационных властей Крыма, почти 70 тысяч туристов приехали в Крым на Новый год.

Об этом сообщили в пресс-службе т.н. "министр курортов и туризма" оккупированного Крыма Вадим Волченко, передают Новости Крыма.

Волченко заявил, что с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно, в оккупированном Крыму отдохнуло почти 70 тысяч туристов, "что на 42% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников 2017/2018 года". 

Это предварительные оценки данных пассажиропотока, "муниципальных образований туристских территорий"  Крыма о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга в период новогодних праздников, – рассказал министр.

Всего же по итогам новогодних каникул на полуострове ждут не менее 150 тысяч туристов.

Волченко отметил, что предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали  возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%.



Ещё на эту тему:

20:00 03.01.2019
ООН знайде кошти, необхідні на виконання останньої “кримської” резолюції
15:01 03.01.2019
Климпуш-Цинцадзе не виключає впровадження міжнародних санкцій проти РФ через агресію в Чорному морі
19:01 29.12.2018
Подписан закон о прилегающей зоне Украины, расширяющий зону украинского контроля в Черном море
16:30 28.12.2018
Меркель и Макрон потребовали немедленного освобождения украинских моряков
18:01 27.12.2018
З початку окупації в Криму викрадено 44 людини - правозахисники
17:45 25.12.2018
Росгвардия взяла под охрану предприятия «Черноморнефтегаза» в оккупированном Крыму
15:55 25.12.2018
В оккупированном Крыму определили но не назвали оператора морских судов для торговли с Сирией
15:25 25.12.2018
Рейтинги "глав" оккупированных Крыма и Севастополя снизились на 31% и 45% соответственно
14:39 23.12.2018
Хто в ООН проголосував проти резолюції щодо Криму: повний список країн
14:29 23.12.2018
Генасамблея ООН: «Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією»
19:31 21.12.2018
РФ отказалась от проведения встреч в рамках Будапештского меморандума
15:11 21.12.2018
Гелікоптери Airbus будуть патрулювати Азово-Чорноморський басейн / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
Все новости страны
Греция Греция
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
19:53 09.01.2019
Аэрофлот планирует увеличить стоимость билетов на некоторых направлениях
10:32 09.01.2019
США заблокировали продажу 40 российских самолетов в Иран
09:22 09.01.2019
Конгрессмены призвали Минфин США отложить снятие санкций с активов Дерипаски
16:38 08.01.2019
Путин ввел в строй СПГ-терминал на случай гипотетической газовой блокады Калининградской области со стороны Литвы
Все новости страны
Румыния Румыния
18:00 09.01.2019
Виконуюча обов'язки голови антикорупційного управління Румунії подала у відставку
14:03 09.01.2019
Минобороны Румынии просит отменить указ о продлении мандата главы генштаба
08:43 09.01.2019
Екс-глава румунського Управління по боротьбі з корупцією подала позов до ЄСПЛ
19:58 08.01.2019
Румунія назвала чотири слогани свого головування в ЄС
Все новости страны
Турция Турция
12:18 09.01.2019
Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
10:57 08.01.2019
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России
Все новости страны
Украина Украина
20:54 09.01.2019
Адвокати заявили про "повільне вбивство" фігурантів "справи Веджіє Кашки"
20:33 09.01.2019
У ВМС України не мають інформації, з якою метою РФ передислоковує ракетний есмінець
20:11 09.01.2019
Бывший гендиректор водоканала Сочи возглавил "министерство" ЖКХ оккупированного Крыма
19:29 09.01.2019
Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс