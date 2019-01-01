В аннексированном Крыму Севастопольский городской суд ликвидировалрелигиозную организацию "Церковь Евангельских христиан-баптистов "Благодать".

Организация исключена из единого государственного реестра юридических лиц, передает Радио Свобода.

В пресс-службе суда сообщили, что основанием для такого решения стали "неоднократные грубые нарушения требований российского законодательства в сфере деятельности некоммерческих организаций". В частности, "ответчик не сообщил в Минюст об изменении адреса юридического лица".

По данным суда, церковь баптистов зарегистрировали в 2015 году в доме на улице Михайловской. На следующий год прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремизму в религиозных объединениях, которая выявила, что по этому адресу никакой организации нет. Минюст затребовал актуальную информацию о регистрации церкви, но за два года якобы не получил её.

В Российском союзе евангельских христиан-баптистов решение Севастопольского суда пока не комментируют. В разговоре с Радио Свобода представитель Союза заявил, что узнал новость об исключении организации из государственного реестра от нашего корреспондента.

По данным Союза, в России на данный момент действуют более тысячи баптистских церквей, которые регулярно посещают около 80 тысяч прихожан.

В конце декабря на заседании Совета по правам человека при президенте России Владимир Путин заявил, что государство должно "одинаково относиться к представителям всех религий" и не должно "зачислять представителей религиозных сообществ в какие-то там деструктивные организации". Путин назвал это чушью и пообещал "внимательно с этим разобраться".

Ранее Верховный суд запретил на территории России деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы". Более 60 её представителей подверглись уголовному преследованию.