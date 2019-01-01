Штормовое предупреждение распространили в оккупированном Крыму на 10-11 января из-за плохой погоды: сильных осадков и шквалистого ветра с порывами до 25 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС оккупированного Крыма, передает Интерфакс.

"В связи с прохождением южного циклона днем 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Туман, гололедица. Усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный 20-25 м/с", - говорится в пресс-релизе.