Понад тисяча російських військовослужбовців відпрацьовують в окупованому Криму тактику ведення бою
|15:44 09.01.2019
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|Крым
Більше тисячі військовослужбовців ЗС РФ проходять підготовку на полігонах в окупованому Криму.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони РФ, передає УНІАН.
Зазначається, що у військовослужбовців армійського корпусу Чорноморського флоту ВМФ РФ розпочалися заняття з вогневої підготовки.
«Особовий склад виконує нормативи з вогневої підготовки, тактики ведення бою, а також з водіння бойових машин», – йдеться в повідомленні російського відомства.
У навчаннях на полігонах окупованого Криму задіяно понад 1000 військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.
Нагадаємо, в грудні Росія провела військові навчання в окупованому Криму. Бойові розрахунки зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф» РФ відпрацювали зміну позицій і знищення повітряних цілей умовного противника.
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