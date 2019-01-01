Більше тисячі військовослужбовців ЗС РФ проходять підготовку на полігонах в окупованому Криму.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони РФ, передає УНІАН.

Зазначається, що у військовослужбовців армійського корпусу Чорноморського флоту ВМФ РФ розпочалися заняття з вогневої підготовки.

«Особовий склад виконує нормативи з вогневої підготовки, тактики ведення бою, а також з водіння бойових машин», – йдеться в повідомленні російського відомства.

У навчаннях на полігонах окупованого Криму задіяно понад 1000 військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, в грудні Росія провела військові навчання в окупованому Криму. Бойові розрахунки зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф» РФ відпрацювали зміну позицій і знищення повітряних цілей умовного противника.



