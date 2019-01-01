В настоящее время кислотонакопитель завода "Крымский титан" в Армянске заполнен на 1,36 метра. Необходимый уровень воды будет достигнут к апрелю.

Такие данные озвучил "министр экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма Геннадий Нараев, передают События Крыма.

Нараев сообщил, что на сегодня заполнение кислотонакопителя водой составляет 1,36 метра, а оптимальное заполнение – 1,5 метров. Ежедневно поступающачя из подземных источников вода заполнит кислотонакопитель к апрелю.

"Вода берется с большой глубины, чтобы качество питьевой воды в регионе не ухудшилось", – сообщил Нараев, добавив, что к июлю глубина воды в отстойнике должна увеличиться еще на 15 сантиметров свыше необходимого минимума.

Ранее сообщалось, что бесценную крымскую воду из 4 новых скважин зальют в кислотонакопитель завода Титан.