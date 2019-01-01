Адвокат надеется, что РФ освободит украинских моряков еще до решения ЕСПЧ
|14:55 09.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Адвокат Николай Полозов выразил надежду на то, что Российская Федерация освободит украинских военных моряков еще до решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), добавив, что в целом этот суд долго рассматривает дела.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой", передает ZN,UA.
"ЕСПЧ очень долго рассматривает дела, я надеюсь, что моряков раньше освободят. Дело в том, что Украина своими действиями фиксирует свою позицию относительно пленных моряков. Это позволит расширить или продлить санкции", - отметил адвокат.
Он подчеркнул, что любые действия юридического и политического характера влияют на вопрос освобождения граждан Украины. Однако, по его словам, нет "универсального ключа, который позволил бы открыть дверь Лефортовской тюрьмы", только комплексный подход.
7 января Украина подала в ЕСПЧ межгосударственное заявление против России с требованием освободить пленных моряков, захваченных в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября российские спецназовцы обстреляли и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.
Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц". Позже украинских моряков вывезли в Москву, сейчас большинство из них находится в СИЗО "Лефортово". Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".
Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".
Ещё на эту тему:
У ВМС України не мають інформації, з якою метою РФ передислоковує ракетний есмінець
Україна визначилась із тактикою щодо військовополонених моряків
Понад тисяча російських військовослужбовців відпрацьовують в окупованому Криму тактику ведення бою
В Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ / Фото
ЄСПЛ підтвердили, що отримали від України заяву у "належній формі" щодо моряків, захоплених біля Керченської протоки
Британський депутат надіслав листи захопленим РФ українським морякам
Блокада Азовського моря керується з окупованого Криму - експерт
Посол США в Германии "все еще возмущен" захватом Россией украинских кораблей и военных в Черном море
Экипаж корабля "Василий Быков" флота оккупантов провел учение по борьбе за живучесть