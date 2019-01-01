Адвокат Николай Полозов выразил надежду на то, что Российская Федерация освободит украинских военных моряков еще до решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), добавив, что в целом этот суд долго рассматривает дела.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой", передает ZN,UA.

"ЕСПЧ очень долго рассматривает дела, я надеюсь, что моряков раньше освободят. Дело в том, что Украина своими действиями фиксирует свою позицию относительно пленных моряков. Это позволит расширить или продлить санкции", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что любые действия юридического и политического характера влияют на вопрос освобождения граждан Украины. Однако, по его словам, нет "универсального ключа, который позволил бы открыть дверь Лефортовской тюрьмы", только комплексный подход.

7 января Украина подала в ЕСПЧ межгосударственное заявление против России с требованием освободить пленных моряков, захваченных в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российские спецназовцы обстреляли и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц". Позже украинских моряков вывезли в Москву, сейчас большинство из них находится в СИЗО "Лефортово". Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".