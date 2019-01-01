В 2018 году в оккупированном Крыму по политическим мотивам арестовано 37 человек

14:29 09.01.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму в течение 2018 года 37 человек были арестованы по политическим мотивам.

Об этом рассказала руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, передает Громадське. Крим.

По словам правозащитницы, среди них общественные активисты и украинские военнопленные моряки.

«37 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированных дел, из них 13 - гражданские лица. Среди них есть общественные активисты, например, Сервер Мустафаев, Энвер Бекиров, Евгений Каракаш. Еще 24 человека - украинские моряки, которые являются военнопленными», - рассказала Скрипник.

Кроме того, по ее словам, в Крыму по меньшей мере шесть человек были арестованы по административным делам.

Скрипник также сообщила, что, по ее данным, в 2018 году россияне открыли в Крыму 44 новых уголовных дела по политическим мотивам.

Ранее сообщалось, что к Международному дню прав человека Крымская правозащитная группа (КПГ) представила инфографику о том, сколько человек были незаконно лишены свободы в рамках уголовных дел по политическим мотивам, и сколько дней эти люди уже провели в местах несвободы. 



Ещё на эту тему:

11:55 09.01.2019
Умовно-дострокове звільнення Балуха буде розглянуте наприкінці січня
10:07 09.01.2019
Причиною госпіталізації фігуранта "справи Веджіє Кашка" стала внутрішня кровотеча
08:01 09.01.2019
Керченский «суд» рассмотрит ходатайство об УДО Владимира Балуха
19:26 08.01.2019
Володимир Балух привітав митрополита Київського і Всієї України Епіфанія з наданням автокефалії Православній церкві України
17:30 28.12.2018
Російська правозахисниця розповіла про умови утримання Сенцова в колонії
15:59 27.12.2018
Політв'язня Кольченка переводять у штрафний ізолятор з профілактичною метою
20:37 21.12.2018
Адвокат отреагировал на планы тюремщиков "привлечь" Сенцова к труду
17:10 21.12.2018
Украина предлагает РФ освободить заложников 5 января. Кремль готов, но на своих условиях
15:39 21.12.2018
Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
14:15 21.12.2018
Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии
13:11 21.12.2018
У "украинского диверсанта" Дудки гипертонический криз - сын
20:35 20.12.2018
У Романа Сущенко всё наладилось с бытовыми вопросами, просил передать, что группа "КАЗКА" с хитом "ПЛАКАЛА" рвёт топ ИК-11
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
Все новости страны
Греция Греция
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
19:53 09.01.2019
Аэрофлот планирует увеличить стоимость билетов на некоторых направлениях
10:32 09.01.2019
США заблокировали продажу 40 российских самолетов в Иран
09:22 09.01.2019
Конгрессмены призвали Минфин США отложить снятие санкций с активов Дерипаски
16:38 08.01.2019
Путин ввел в строй СПГ-терминал на случай гипотетической газовой блокады Калининградской области со стороны Литвы
Все новости страны
Румыния Румыния
18:00 09.01.2019
Виконуюча обов'язки голови антикорупційного управління Румунії подала у відставку
14:03 09.01.2019
Минобороны Румынии просит отменить указ о продлении мандата главы генштаба
08:43 09.01.2019
Екс-глава румунського Управління по боротьбі з корупцією подала позов до ЄСПЛ
19:58 08.01.2019
Румунія назвала чотири слогани свого головування в ЄС
Все новости страны
Турция Турция
12:18 09.01.2019
Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
10:57 08.01.2019
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России
Все новости страны
Украина Украина
20:54 09.01.2019
Адвокати заявили про "повільне вбивство" фігурантів "справи Веджіє Кашки"
20:33 09.01.2019
У ВМС України не мають інформації, з якою метою РФ передислоковує ракетний есмінець
20:11 09.01.2019
Бывший гендиректор водоканала Сочи возглавил "министерство" ЖКХ оккупированного Крыма
19:29 09.01.2019
Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс