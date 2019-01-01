В оккупированном Крыму в течение 2018 года 37 человек были арестованы по политическим мотивам.

Об этом рассказала руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, передает Громадське. Крим.

По словам правозащитницы, среди них общественные активисты и украинские военнопленные моряки.

«37 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированных дел, из них 13 - гражданские лица. Среди них есть общественные активисты, например, Сервер Мустафаев, Энвер Бекиров, Евгений Каракаш. Еще 24 человека - украинские моряки, которые являются военнопленными», - рассказала Скрипник.

Кроме того, по ее словам, в Крыму по меньшей мере шесть человек были арестованы по административным делам.

Скрипник также сообщила, что, по ее данным, в 2018 году россияне открыли в Крыму 44 новых уголовных дела по политическим мотивам.

Ранее сообщалось, что к Международному дню прав человека Крымская правозащитная группа (КПГ) представила инфографику о том, сколько человек были незаконно лишены свободы в рамках уголовных дел по политическим мотивам, и сколько дней эти люди уже провели в местах несвободы.