В 2018 году в оккупированном Крыму по политическим мотивам арестовано 37 человек
|14:29 09.01.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму в течение 2018 года 37 человек были арестованы по политическим мотивам.
Об этом рассказала руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, передает Громадське. Крим.
По словам правозащитницы, среди них общественные активисты и украинские военнопленные моряки.
«37 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированных дел, из них 13 - гражданские лица. Среди них есть общественные активисты, например, Сервер Мустафаев, Энвер Бекиров, Евгений Каракаш. Еще 24 человека - украинские моряки, которые являются военнопленными», - рассказала Скрипник.
Кроме того, по ее словам, в Крыму по меньшей мере шесть человек были арестованы по административным делам.
Скрипник также сообщила, что, по ее данным, в 2018 году россияне открыли в Крыму 44 новых уголовных дела по политическим мотивам.
Ранее сообщалось, что к Международному дню прав человека Крымская правозащитная группа (КПГ) представила инфографику о том, сколько человек были незаконно лишены свободы в рамках уголовных дел по политическим мотивам, и сколько дней эти люди уже провели в местах несвободы.
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