Минобороны Румынии просит отменить указ о продлении мандата главы генштаба

14:03 09.01.2019 0 комментариев Румыния

Министерство обороны Румынии направило президенту Клаусу Йоханнису предварительную жалобу, в которой просит отменить указ о продлении мандата главы генерального штаба генерала Николае Чукэ.

Об этом сообщает агентство Mediafax со ссылкой на источники в ведомстве, передает РИА Новомти.

Президент Румынии 28 декабря подписал указ о продлении мандата главы генерального штаба страны генерала Николае Чукэ. Он отметил, что не видит кандидата, который мог бы заменить генерала на этом посту.

"Речь идет о предварительной жалобе, о законных шагах по опротестованию документа, который, скажем так, является незаконным, чтобы нам не пришлось обращаться в административный суд. Мы просили аннулировать этот документ, потому что его подписание не соответствует закону", - сообщили в минобороны агентству.

В ведомстве отмечают, что решение о назначении нового главы генерального штаба или продлении мандата предыдущего руководителя должно приниматься президентом на основании предложения министерства обороны. Согласно местному законодательству, глава государства не имел права принимать подобное решение самостоятельно.

Администрация президента должна предоставить ответ на жалобу минобороны в течение 30 дней.
Генерал-лейтенант Николае Чукэ был назначен начальником генерального штаба Румынии 1 января 2015 года.



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