Оккупанты рассказали сколько денег выделят из бюджета в 2019 году на приезд "друзей" в Крым

13:37 09.01.2019 0 комментариев Крым

Оккупационное правительство Крыма направит почти 3 млн рублей на мероприятия по поддержке российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Соответствующий план мероприятий утвержден распоряжением "главы Крыма" Сергея Аксенова, передает Крыминформ.

В документе предлагается утвердить прилагаемый план мероприятий оккупированного Крыма по "поддержке российских соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 год".

На "обеспечение участия в международном фестивале «Великое русское слово» и Международном Ливадийском форуме представителей международных общественных организаций соотечественников и зарубежных общественных деятелей и их сопровождение" предусмотрено выделение из бюджета почти в 600 тыс рублей.

На проведение в октябре 2019 года «круглого стола» на тему: «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом», согласно документу, будет направлено 921,5 тыс руб.

Кроме того, в третьем квартале текущего года в Москве состоится форум крымских татар, на который будет потрачено почти 900 тыс рублей из бюджета Крыма.

Контролировать выполнение распоряжения возложено на "заместителя председателя Совета министров" оккупированного Крыма Георгия Мурадова.



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