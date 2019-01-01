Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя переніс засідання в «справі Веджіє Кашка» на 24 січня через відсутність одного з обвинувачених, Асана Чапуха, якого 7 січня госпіталізували через різке погіршення здоров’я.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Адвокати інших обвинувачених у цій справі, Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача і Казима Аметова, також клопотали про зміну їм запобіжного заходу на домашній арешт.

«Засідання відкладається вже вдруге. Асан Чапух справді хвора людина, і щоб наші інші підзахисні не опинилися в такому ж становищі, прошу змінити їм запобіжний захід на домашній арешт», – заявив у суді адвокат Едем Семедляєв.

У задоволенні клопотань суддя відмовив.

Під будівлею суду зібралося близько 30 активістів на підтримку фігурантів «справи Веджіє Кашка».

У ніч на 7 січня кримськотатарського активіста Асана Чапуха госпіталізували в одну з лікарень Сімферополя. Адвокат Айдер Азаматов після відвідування свого підзахисного в міській лікарні №6 Сімферополя повідомив про задовільний стан його здоров’я.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі.

Їх підозрюють у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, в зв'язку з яким затримали групу активістів, вкрав гроші сім'ї Веджіє Кашка.

Раніше повідомлялося, що у фігурантів цієї справи є серйозні проблеми зі здоров'ям. У Дегерменджі – хронічна астма, Чапух у СІЗО пережив мікроінсульт.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».