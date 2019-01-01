Державна прикордонна служба України продовжує фіксувати зниження кількості громадян, які перетинають адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це йдеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

Так, у 2019 році протягом різдвяних свят (з 5 по 7 січня) в обох напрямках через адмінмежу прослідували на 29% громадян менше ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому, кількість громадян, які прямували в бік півострову, знизилась на 34%.

Протягом новорічних свят (з 30 грудня по 1 січня) адмінмежу з окупованим півостровом перетнули на 25% менше громадян у порівнянні з попереднім роком.