На різдвяні свята окупований Крим відвідало на третину менше громадян, ніж в минулому році
|12:55 09.01.2019
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|Крым
Державна прикордонна служба України продовжує фіксувати зниження кількості громадян, які перетинають адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Про це йдеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.
Так, у 2019 році протягом різдвяних свят (з 5 по 7 січня) в обох напрямках через адмінмежу прослідували на 29% громадян менше ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому, кількість громадян, які прямували в бік півострову, знизилась на 34%.
Протягом новорічних свят (з 30 грудня по 1 січня) адмінмежу з окупованим півостровом перетнули на 25% менше громадян у порівнянні з попереднім роком.
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