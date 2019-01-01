В Афінах (Греція) 8 січня пройшов перший за цю зиму снігопад. Пальми, ялнки, апельсинові та лимонні дерева притрусило снігом.

Через несподіваний снігопад в місті було закрито багато шкіл. Тимчасово було припинено рух на деяких трасах. Зі збоями працювало автобусне та залізничне сполучення, передає УНІАН.

Для бездомних влада міста відкрила декілька будівель з опалювальними приміщеннями. Втім, зупинитися там також можуть ті, хто з фінансових міркувань не в змозі опалювати свої будинки.

Відео: youtube.com/Mustafa Abusalah