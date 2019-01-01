Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
|12:18 09.01.2019
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|Турция
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав «дуже серйозною помилкою» вимоги США до його країни щодо гарантій безпеки курдським бійцям у Сирії.
«Джон Болтон (радник президента США з національної безпеки – ред.) робить дуже серйозну помилку. Ми не можемо робити жодних поступок у цьому питанні», – сказав Ердоган 8 січня перед тим, як Болтон залишив Туреччину, передає Радио Свобода.
Болтон відвідував Анкару, щоб отримати запевнення щодо відсутності намірів Туреччини наступати на південно-східну Сирію, нині контрольовану союзним зі США курдським ополченням. Ці збройні формування влада Туреччини вважає терористичними.
Болтон мав двогодинну зустріч з чільним радником Ердогана Ібрахімом Калином, але його очікувана зустріч із самим президентом Туреччини 8 січня не відбулася.
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