Суд в окупованій Росією Керчі 9 січня мав розглядати питання умовно-дострокового звільнення українського активіста Володимира Балуха. Однак засідання суду було перенесене.



Про це у Facebook повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», передає Главком.



«Сьогодні, 9 січня, о 10:30 очікувалося судове засідання з умовно-дострокового звільнення Володимира Балуха. Засідання було перенесене на 25 січня о 14:00», - говориться у повідомленні.



Нагадаємо, сторона захисту Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення в листопаді 2018 року, заявив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.



Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.



Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.



ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.