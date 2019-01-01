Умовно-дострокове звільнення Балуха буде розглянуте наприкінці січня

11:55 09.01.2019 0 комментариев Крым

Суд в окупованій Росією Керчі 9 січня мав розглядати питання умовно-дострокового звільнення українського активіста Володимира Балуха. Однак засідання суду було перенесене.

Про це у Facebook повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», передає Главком.

«Сьогодні, 9 січня, о 10:30 очікувалося судове засідання з умовно-дострокового звільнення Володимира Балуха. Засідання було перенесене на 25 січня о 14:00», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, сторона захисту Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення в листопаді 2018 року, заявив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку. 



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