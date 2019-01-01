Украина готова предоставить «зеленый коридор», для эвакуации российских войск и вооружения размещенного в селе Кобасна.

Такая договоренность достигнута на состоявшемся 6 января в Одессе совещании глав военных ведомств Украины и Молдовы - министров обороны Степана Полторака и Анатола Шалару, передает портал Deschide.MD.

Отвечая на вопросы журналистов, министр обороны Республики Молдова, Анатол Шалару заявил, о том, что вооружения, размещенные на военных складах в селе Кобасна, представляют значительную опасность как для жителей Республики Молдова, так и для Украины, не говоря уже о населении левобережья Днестра. В этом контексте, до конца 2019 года, будет разработан подробный план по вывозу данного вооружения и выводу российских войск ОГРВ, с территории Республики Молдова.

„Вместе с украинским коллегой, мы обсудили вопрос создания специального коридора, для российских военных, находящихся в приднестровском регионе, а так же, для боеприпасов находящихся на хранении, в селе Кобасна. Молдавское военное ведомство, было официально проинформировано о том, что Украинская сторона готова подготовить специальный коридор для вывода российских войск и вооружения", - сказал министр обороны Молдовы.

Данная миссия должна происходить под эгидой ОБСЕ И ООН. Будет проведена еще одна официальная встреча, для завершения обсуждения и определения этапов, согласно которым будет проведена операция по вывозу вооружений и эвакуации войск РФ с приднестровской территории Республики Молдова.

Затем Молдова намерена обратиться в международные организации, для того что бы они оказали влияние на руководство РФ, и поспособствовали началу процесса эвакуации российского вооружения с территории Республики.

Ранее, Анатол Шалару заявил о трех способах вывода войск: наземным (транзитом через Украину), воздушным (посредством военного аэропорта в поселке Мэркулешть), а так же, морским, посредством Джурдждулештьского, морского порта. «Мы обеспечим российской стороне все условия, лишь бы у них было желание!», заявил министр обороны Республики Молдова.