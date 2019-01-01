В Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ / Фото
|10:42 09.01.2019
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|Крым
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє про дуже цікаву подію:
Вранці 9 січня 2019 року в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - ракетний протичовновий есмінець "Североморск" (619), проект «Фрегат», по класифікації НАТО - Udaloy, про це у Facebook повідомляє Andrii Klymenko.
Вперше за часи окупації Криму до Чорного моря зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, ніж Чорноморський (десантні кораблі інших флотів постійно використовуються для перевезень з Криму та Новоросійська до Сирії), а корабель, що відносять до основної ударної сили ВМФ РФ в дальній морській зоні.
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