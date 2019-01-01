Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє про дуже цікаву подію:

Вранці 9 січня 2019 року в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - ракетний протичовновий есмінець "Североморск" (619), проект «Фрегат», по класифікації НАТО - Udaloy, про це у Facebook повідомляє Andrii Klymenko.

Вперше за часи окупації Криму до Чорного моря зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, ніж Чорноморський (десантні кораблі інших флотів постійно використовуються для перевезень з Криму та Новоросійська до Сирії), а корабель, що відносять до основної ударної сили ВМФ РФ в дальній морській зоні.