Українські військові ліквідували невідомий безпілотник, що підлетів до одного з арсеналів

11:11 09.01.2019 0 комментариев Украина

Військовослужбовці одного з арсеналів Збройних сил України у вівторок увечері ліквідували безпілотний літальний апарат, який близько підлетів до військового об'єкта.

Про це  повідомляє прес-центр ООС, передає  Інтерфакс-Україна.

"Учора вночі, 8 січня, близько 22:00 чергові радіолокаційні засоби одного з арсеналів ЗС України виявили сигнали управління безпілотного літального апарату (БПЛА) за декілька кілометрів від військового об'єкта. Оператор комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) негайно придушив радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання", - йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook у середу вранці.

Зазначено, що було посилено чергову зміну охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежували прилеглі до військової частини території.

Військові повідомили підрозділам Служби безпеки України та Національної поліції України в районі їхньої відповідальності про факт неправомірного застосування БПЛА поблизу військової частини.

"Закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих осіб поблизу військових об'єктів", - йдеться в повідомленні.



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