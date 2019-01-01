Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заблокировали сделку по продаже 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран.

Американское ведомство отказалось выдать экспортную лицензию на продажу самолетов, ссылаясь на санкции против Тегерана, вступившие в силу еще в ноябре 2018 года, передает QHA.

Данное разрешение было необходимо, поскольку более 10% компонентов самолета имеют американское происхождение.

Сделка была крупнейшей в портфеле экспортных заказов российской компании АО «Гражданские самолеты Сухого».

О поставке самолетов теперь и речи быть не может, — заявил секретарь Ассоциации иранских авиакомпаний Максуд Асади Самани.

Предварительное соглашение о продаже Ирану 40 SSJ100 было достигнуто в апреле 2018 года. 20 самолетов планировала купить Iran Air Tours, еще 20 — Iran Air. При средней стоимости одного лайнера в $50,5 млн общая сумма сделки должна была составить более $2 млрд.

Помимо Тегерана, в 2018 году российской компании удалось договориться о поставках самолетов в Монголию и Словению. Впрочем, обе сделки — со словенской Adria Airways и монгольской Aero Mongolia — на начало 2019 года имели статус соглашения о намерениях, без твердого контракта, предусматривающего начало платежей.