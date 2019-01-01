Фігурант справи "Веджіє Кашка" Асан Чапух потрапив до лікарні через внутрішню кровотечу, що виникла на тлі гастриту.

Адвокат Айдер Азаматов, який відвідав його, передбачає, що заплановане на завтра засідання "суду" у даній справі, швидше за все, буде перенесено.

Про це адвокат повідомив "Кримській правозахисній групі", повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, 8 січня, я відвідав Асана Чапуха, який перебуває в 6-й міській лікарні. В ніч на 7 січня його екстрено вивезли до лікарні, оскільки, перебуваючи під домашнім арештом, він упав через те, що йому раптово стало зле ... Це пов'язано з гастритом, викликаним лікарськими препаратами, які він приймає у великій кількості після умов 11-місячного утримання в СІЗО", - повідомив Азаматов.

За словами лікарів, у Чапуха відкрилося внутрішня кровотеча і, щонайменше, 10 днів він змушений буде перебувати під наглядом лікарів.

Як зазначив адвокат, сьогодня, 9 січня, в "Київському райсуді" планувалося продовжити розгляд кримінальної справи "Веджіє Кашка", фігурантом якої є його підзахисний, але "швидше за все судове засідання буде відкладено".

Як повідомлялось, 7 січня вночі одному з фігурантів так званої кримінальної справи «Веджіє Кашка» Асану Чапуху раптово стало зле, його госпіталізували в 6-у міську лікарню Сімферополя. Чапуха, як і трьох інших фігурантів справи Казима Аметова, Руслана Трубача й Бекіра Дегерменджі затримали 23 листопада 2017 року за, нібито, вимагання грошей у громадянина Туреччини, який довгий час не повертав борг ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Силовики намагалися затримати і саму 83-річну жінку, проте їй стало зле, і вона померла в машині швидкої допомоги. Окупаційна влада відмовилися розслідувати причини смерті Кашка. На прохання родичів загиблої адвокат Микола Полозов почав власне розслідування причин смерті Веджіє Кашка.