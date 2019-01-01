Причиною госпіталізації фігуранта "справи Веджіє Кашка" стала внутрішня кровотеча
|10:07 09.01.2019
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|Крым
Фігурант справи "Веджіє Кашка" Асан Чапух потрапив до лікарні через внутрішню кровотечу, що виникла на тлі гастриту.
Адвокат Айдер Азаматов, який відвідав його, передбачає, що заплановане на завтра засідання "суду" у даній справі, швидше за все, буде перенесено.
Про це адвокат повідомив "Кримській правозахисній групі", повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні, 8 січня, я відвідав Асана Чапуха, який перебуває в 6-й міській лікарні. В ніч на 7 січня його екстрено вивезли до лікарні, оскільки, перебуваючи під домашнім арештом, він упав через те, що йому раптово стало зле ... Це пов'язано з гастритом, викликаним лікарськими препаратами, які він приймає у великій кількості після умов 11-місячного утримання в СІЗО", - повідомив Азаматов.
За словами лікарів, у Чапуха відкрилося внутрішня кровотеча і, щонайменше, 10 днів він змушений буде перебувати під наглядом лікарів.
Як зазначив адвокат, сьогодня, 9 січня, в "Київському райсуді" планувалося продовжити розгляд кримінальної справи "Веджіє Кашка", фігурантом якої є його підзахисний, але "швидше за все судове засідання буде відкладено".
Як повідомлялось, 7 січня вночі одному з фігурантів так званої кримінальної справи «Веджіє Кашка» Асану Чапуху раптово стало зле, його госпіталізували в 6-у міську лікарню Сімферополя. Чапуха, як і трьох інших фігурантів справи Казима Аметова, Руслана Трубача й Бекіра Дегерменджі затримали 23 листопада 2017 року за, нібито, вимагання грошей у громадянина Туреччини, який довгий час не повертав борг ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Силовики намагалися затримати і саму 83-річну жінку, проте їй стало зле, і вона померла в машині швидкої допомоги. Окупаційна влада відмовилися розслідувати причини смерті Кашка. На прохання родичів загиблої адвокат Микола Полозов почав власне розслідування причин смерті Веджіє Кашка.
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