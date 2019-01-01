Оболонський суд міста Києва 10 січня розгляне справу капітана судна "Норд".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Повідомляється, що справу розглядатиме суддя Сергій Родіонов. Судове засідання відбудеться о 16:30

"Обвинувачений: Горбенко Володимир Миколайович. Суть позову: Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - зазначається на сайті суду.

Нагадаємо, справу капітана судна "Норд" уже переносили. Засідання переносили на 7 грудня, 11:00, у зв'язку з тим, що обвинувачений і його адвокат не з'явилися на судове засідання.

До цього 12 листопада засідання по справі Горбенко не відбулося через відпустку судді.

Відзначимо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії.

6 квітня суд взяв під варту капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко, а 11 квітня йому було повідомлено про підозру через незаконний рибний промисел.