Справу капітана судна "Норд" суд розгляне 10 січня
|09:43 09.01.2019
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|Крым
Оболонський суд міста Києва 10 січня розгляне справу капітана судна "Норд".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.
Повідомляється, що справу розглядатиме суддя Сергій Родіонов. Судове засідання відбудеться о 16:30
"Обвинувачений: Горбенко Володимир Миколайович. Суть позову: Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - зазначається на сайті суду.
Нагадаємо, справу капітана судна "Норд" уже переносили. Засідання переносили на 7 грудня, 11:00, у зв'язку з тим, що обвинувачений і його адвокат не з'явилися на судове засідання.
До цього 12 листопада засідання по справі Горбенко не відбулося через відпустку судді.
Відзначимо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії.
6 квітня суд взяв під варту капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко, а 11 квітня йому було повідомлено про підозру через незаконний рибний промисел.
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