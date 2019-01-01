Конгрессмены призвали Минфин США отложить снятие санкций с активов Дерипаски

09:22 09.01.2019 0 комментариев Россия

Председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали Минфин отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, «Русал» и «Евросибэнерго».

Конгрессмены просят министра финансов Стивена Мнучина встретиться с ними и ответить на их вопросы по поводу снятия ограничений. Они хотят удостовериться, что такой шаг оправдан, сообщает Коммерсантъ.

«Конгресс был уведомлен прямо перед уходом на длительный перерыв в работе, во время которого начался "шатдаун" федеральных ведомств, что усложнило завершение нашего рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции")»,— говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.

Напомним, «Русал» и другие активы российского олигарха Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать.

19 декабря Минфин США сообщил, что через 30 дней исключит из санкционного списка En+, «Русал» и «Евросибэнерго», поскольку Олег Дерипаска сократит свою долю в них.

Сам бизнесмен при этом останется под санкциями.



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