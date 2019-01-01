Заступник держсекретаря обговорить в ЄС агресію Росії проти України
|09:01 09.01.2019
|0 комментариев
|Украина
Заступник Державного секретаря США з політичних питань Девід Хейл цього тижня планує провести переговори в Німеччині, де обговорить агресію РФ проти України, енергетичну безпеку Євросоюзу та інші актуальні питання.
Про це повідомив у вівторок Державний департамент США, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Під час перебування 11 січня в Берліні, Німеччина, заступник держсекретаря Хейл підтвердить важливість американо-німецьких відносин (під час переговорів – ред.) з високопоставленими німецькими посадовцями та обговорить ряд питань, в тому числі триваючу агресію РФ проти України, енергетичну безпеку, пагубний вплив Ірану на Європу та Близькій Схід, а також необхідність сприяння миру й стабільності в регіоні Західних Балкан", - зауважили в дипломатичному відомстві.
Перед Німеччиною представник Держдепу відвідає Румунію, де говоритиме про поглиблення взаємодії в НАТО, а також про шляхи збалансування торгівлі між США та ЄС і забезпечення енергобезпеки Європи під час головування Румунії в Раді ЄС.
"Після європейського турне заступник держсекретаря відвідає також Ліван", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві США.
Ещё на эту тему:
Ексімбанк США відновлює співпрацю з Україною
ВМС України отримають американські патрульні катери влітку 2019 року
У січні в Конгресі США розглянуть питання про надання наступних $125 млн військової допомоги для України
Волкер анонсував додаткові поставки військового обладнання Україні
Командувач Військово-морськими силами України обговорює у Вашингтоні російську агресію в Чорному морі
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа
Министр обороны Украины и замминистра обороны США обсудили планы по оказанию помощи в сфере безопасности
Распространенные росСМИ слухи о создании военной базы США в Украине не более чем слухи
В Минобороны Украины начал работать стратегический советник из США