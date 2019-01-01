Заступник Державного секретаря США з політичних питань Девід Хейл цього тижня планує провести переговори в Німеччині, де обговорить агресію РФ проти України, енергетичну безпеку Євросоюзу та інші актуальні питання.

Про це повідомив у вівторок Державний департамент США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Під час перебування 11 січня в Берліні, Німеччина, заступник держсекретаря Хейл підтвердить важливість американо-німецьких відносин (під час переговорів – ред.) з високопоставленими німецькими посадовцями та обговорить ряд питань, в тому числі триваючу агресію РФ проти України, енергетичну безпеку, пагубний вплив Ірану на Європу та Близькій Схід, а також необхідність сприяння миру й стабільності в регіоні Західних Балкан", - зауважили в дипломатичному відомстві.

Перед Німеччиною представник Держдепу відвідає Румунію, де говоритиме про поглиблення взаємодії в НАТО, а також про шляхи збалансування торгівлі між США та ЄС і забезпечення енергобезпеки Європи під час головування Румунії в Раді ЄС.

"Після європейського турне заступник держсекретаря відвідає також Ліван", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві США.