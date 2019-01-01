Колишній керівник румунського Управління по боротьбі з корупцією Лаура Кодруца Ковесі опротестувала своє звільнення в Європейському суді з прав людини.

Про це вона поінформувала через прес-службу Генеральної прокуратури Румунії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У грудні 2018 року я звернулася з позовом до Європейського суду з прав людини, в якому опротестувала процедуру мого звільнення з посади головного прокурора Управління по боротьбі з корупцією. Справа в тому, що під час прийняття Міністерством юстиції рішення про звільнення були порушені мої права на захист, передбачені Європейською конвенцією», - зазначила Ковесі.

Екс-глава румунського управління особливо наголосила, що після відмови президента Клауса Йоганніса підписати указ про її звільнення Міністерство юстиції Румунії звернулося до Конституційного суду з повторним позовом про звільнення, однак і в Конституційний суд під час розгляду заяви Мін'юсту вона не була запрошена на слухання у справі . Отже, вона була позбавлена права захищати свою позицію.

У зв'язку з тим, що рішення Конституційного суду Румунії остаточні, президент Йоганніс був змушений підписати указ про звільнення Ковесі.

Після звільнення Лаури Ковесі її запросили на роботу в Генеральну прокуратуру, де донині вона керує одним з підрозділів.

З травня 2018 року посада керівника Управління по боротьбі з корупцією в країні залишається вакантною.