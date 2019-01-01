Екс-глава румунського Управління по боротьбі з корупцією подала позов до ЄСПЛ
|08:43 09.01.2019
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|Румыния
Колишній керівник румунського Управління по боротьбі з корупцією Лаура Кодруца Ковесі опротестувала своє звільнення в Європейському суді з прав людини.
Про це вона поінформувала через прес-службу Генеральної прокуратури Румунії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«У грудні 2018 року я звернулася з позовом до Європейського суду з прав людини, в якому опротестувала процедуру мого звільнення з посади головного прокурора Управління по боротьбі з корупцією. Справа в тому, що під час прийняття Міністерством юстиції рішення про звільнення були порушені мої права на захист, передбачені Європейською конвенцією», - зазначила Ковесі.
Екс-глава румунського управління особливо наголосила, що після відмови президента Клауса Йоганніса підписати указ про її звільнення Міністерство юстиції Румунії звернулося до Конституційного суду з повторним позовом про звільнення, однак і в Конституційний суд під час розгляду заяви Мін'юсту вона не була запрошена на слухання у справі . Отже, вона була позбавлена права захищати свою позицію.
У зв'язку з тим, що рішення Конституційного суду Румунії остаточні, президент Йоганніс був змушений підписати указ про звільнення Ковесі.
Після звільнення Лаури Ковесі її запросили на роботу в Генеральну прокуратуру, де донині вона керує одним з підрозділів.
З травня 2018 року посада керівника Управління по боротьбі з корупцією в країні залишається вакантною.
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