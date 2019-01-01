Експортно-імпортний банк США після п'ятирічної перерви відновлює свою співпрацю з Україною, повідомляє посольство України в США.

"Сполученими Штатами переглянуті ризики ведення комерційної діяльності в Україні з урахуванням забезпечення макроекономічної стабільності в нашій державі. Це дозволило Ексімбанку США зняти обмеження на проведення операцій з державним і приватним сектором України за програмами експортного кредитування, гарантування кредитів і експортного страхування", - сказано в повідомленні українського посольства в США в соцмережі Фейсбук у вівторок, 8 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Посольство зазначає, що це рішення дозволить збільшити обсяги українсько-американської торгівлі, і "є ще одним сигналом інвесторам про поліпшення умов ведення бізнесу в Україні".

"Посольство продовжить тісну співпрацю з Ексімбанком США з метою реалізації амбітних українсько-американських проектів", - сказано в повідомленні.

"Це - не тільки про нові можливості економічного співробітництва Україна - США. Це - сигнал збільшення довіри до нашої країни і впевненості в незмінності її курсу", - зазначив посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.