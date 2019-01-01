Ексімбанк США відновлює співпрацю з Україною
|08:22 09.01.2019
|0 комментариев
|Украина
Експортно-імпортний банк США після п'ятирічної перерви відновлює свою співпрацю з Україною, повідомляє посольство України в США.
"Сполученими Штатами переглянуті ризики ведення комерційної діяльності в Україні з урахуванням забезпечення макроекономічної стабільності в нашій державі. Це дозволило Ексімбанку США зняти обмеження на проведення операцій з державним і приватним сектором України за програмами експортного кредитування, гарантування кредитів і експортного страхування", - сказано в повідомленні українського посольства в США в соцмережі Фейсбук у вівторок, 8 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Посольство зазначає, що це рішення дозволить збільшити обсяги українсько-американської торгівлі, і "є ще одним сигналом інвесторам про поліпшення умов ведення бізнесу в Україні".
"Посольство продовжить тісну співпрацю з Ексімбанком США з метою реалізації амбітних українсько-американських проектів", - сказано в повідомленні.
"Це - не тільки про нові можливості економічного співробітництва Україна - США. Це - сигнал збільшення довіри до нашої країни і впевненості в незмінності її курсу", - зазначив посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.
Ещё на эту тему:
Заступник держсекретаря обговорить в ЄС агресію Росії проти України
ВМС України отримають американські патрульні катери влітку 2019 року
У січні в Конгресі США розглянуть питання про надання наступних $125 млн військової допомоги для України
Волкер анонсував додаткові поставки військового обладнання Україні
Командувач Військово-морськими силами України обговорює у Вашингтоні російську агресію в Чорному морі
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа
Министр обороны Украины и замминистра обороны США обсудили планы по оказанию помощи в сфере безопасности
Распространенные росСМИ слухи о создании военной базы США в Украине не более чем слухи
В Минобороны Украины начал работать стратегический советник из США