Судья «Керченского городского суда» Александр Ковалев 9 января 2018 года должен рассмотреть ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха об его условно-досрочном освобождении.

По мнению адвоката украинца, есть все основания для удовлетворения этого ходатайства, сообщает Крымская правозащитная группа.

Начало заседания запланировано на 10:30 часов по местному времени, по адресу: г. Керчь, ул Свердлова,4. На официальном сайте Керченского «суда» информация об этом заседании до сих пор отсутствует.

Напомним, «Верховный суд» Крыма в октябре 2018 года пересмотрел приговор ранее осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху и сократил срок приговора на один месяц, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 18 октября украинец был доставлен в Керченскую исправительную колонию №2.

Политзаключенный Владимир Балух во время событий на Майдане в Киеве на своем доме в крымском селе разместил флаг Украины. После оккупации полуострова он не снял флаг, за что российские власти начали его преследовать. С апреля 2015 в доме украинца начали проводить незаконные обыски, во время которых снимали с крыши его дома и изымали государственный флаг Украины. Далее Владимира преследовали в рамках сфабрикованных административных и уголовных дел.