ЄСПЛ підтвердили, що отримали від України заяву у "належній формі" щодо моряків, захоплених біля Керченської протоки
|21:05 08.01.2019
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|Крым
У Європейському суді з прав людини підтвердили, що отримали від України заяву у "належній формі" щодо моряків, захоплених біля Керченської протоки російськими прикордонниками.
Про це УНН повідомили у ЄСПЛ.
"Ми можемо підтвердити, що український уряд подав заяву у належній формі у справі Україна проти Росії (VIII) (заява № 55855/18) учора, 7 січня 2019 року", – повідомили в Європейському суді.
У ЄСПЛ також підтвердили, що заява українського Уряду стосується "військово-морського інциденту, який відбувся у Керченській протоці минулого року, що призвело до захоплення трьох українських військово-морських суден та їх екіпажів".
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