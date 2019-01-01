У Європейському суді з прав людини підтвердили, що отримали від України заяву у "належній формі" щодо моряків, захоплених біля Керченської протоки російськими прикордонниками.

Про це УНН повідомили у ЄСПЛ.

"Ми можемо підтвердити, що український уряд подав заяву у належній формі у справі Україна проти Росії (VIII) (заява № 55855/18) учора, 7 січня 2019 року", – повідомили в Європейському суді.

У ЄСПЛ також підтвердили, що заява українського Уряду стосується "військово-морського інциденту, який відбувся у Керченській протоці минулого року, що призвело до захоплення трьох українських військово-морських суден та їх екіпажів".