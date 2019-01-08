Голосеевский районный суд Киева приговорил к пятилетнему сроку заключения с испытательным периодом в один год бывшего "заместителя председателя Севастопольской городской госадминистрации" Олега Кизименко.

Об этом говорится в приговоре суда от 26 декабря, размещенном в Едином реестре судебных решений, передает Апостроф

Суд установил, что Кизименко совершил умышленные действия с целью изменения государственной границы Украины. В частности, после начала аннексии Крыма в 2014 году он занял должность "заместителя администрации города Севастополя", подконтрольной Российской Федерации.

"Осознавая факт оккупации территории Автономной Республики Крым вооруженными силами Российской Федерации, согласился на вышеупомянутое предложение и фактически продолжал осуществлять обязанности заместителя председателя Севастопольской городской администрации по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Севастополя", - говорится в решении суда.

Также экс-чиновника обвиняют в участии в создании российских органов власти на полуострове, а также организации военного парада в аннексированном Севастополе 9 мая 2014 года. Следствие установило, что с 10 апреля по 13 мая 2014 года Кизименко как минимум четыре раза принимал участие в заседаниях подконтрольной РФ "администрации" Севастополя.

В решении суда говорится, что обвиняемый свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме. Суд также счел его вину доказанной.

При вынесении решения судья учел то, что у Кизименко на содержании находятся нетрудоспособная мать и сестра, которая имеет инвалидность первой группы, отсутствие у него негативных характеристик с места работы, судимостей и справок от нарколога и психиатра, а также наличие государственной награды. Также судом учтен факт раскаяния обвиняемым.

Таким образом суд признал его виновным и назначил пять лет заключения, однако тут же освободил Кизименко от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. В этот период ему запрещено покидать территорию Украины без согласования с уполномоченными органами, также поручено сообщать эти же органы об изменении места проживания.

Помимо этого, Игоря Кизименко обязали оплатить траты на проведение экспертиз (1144 и 2574 гривны) в пользу государства.

Напомним, 11 сентября украинские правоохранители на основании судебного решения задержали бывшего вице-мэра Севастополя Олега Кизименко, который после аннексии Крыма до 2015 года оставался на своей должности.